Exatlón All Star: Pato cuestiona a Liliana y se desata la polémica.

¿Quién es el otro rival de Pato Araujo?

Su rivalidad con Liliana no es la única, ya que Pato tuvo una fuerte confrontación con Andrés, ya que los dos son muy competitivos y quieren ganar en todas las justas, lo que ha provocado un fuerte enfrentamiento entre ellos.



Además, Pato ha dejado en claro que viene con la intención de ganar Exatlón All Star, ya que quiere quitarle el trofeo de campeón a Koke, pero no es el único, pues todos quieren demostrar sus habilidades en los circuitos.