Exatlón All Star: ¿Quién es el eliminado este 16 de mayo?

Exatlón All Star comienza su cuenta regresiva rumbo a la Gran Final del próximo viernes 19 de mayo, donde solo un atleta levantará el trofeo de campeón.

Atletas en disputa por el segundo blindaje de Exatlón All Star.

Esta noche cuatro atletas buscarán la permanencia, ya que los blindajes fueron para Mati y Koke, quienes se impusieron a los demás para asegurar su estancia en el reality al menos un par de días más.

La Bestia, Andrés, Heliud y Evelyn van a salir con todo en la noche para seguir con la ilusión de que pueden convertirse en el mejor atleta de la temporada.

Te puede interesar: Exatlón All Star: Así confirmaron Heliud y Pame Verdirame que esperan un bebé. (VIDEO)

¿Quién será el eliminado de Exatlón All Star este martes 16 de mayo?

Recordemos que en la recta final, cada uno de los competidores es acompañado por un familiar, quien lo apoyará para que busque el premio.

Sin duda, será un gran momento para los fans del reality más demandante de la historia, ya que veremos carreras épicas y donde las leyendas tienen un solo objetivo: llegar a la final.

¿A qué hora ver Exatlón All Star este martes 16 de mayo?

No te pierdas este miércoles Exatlón All Star a las 8:30 p.m. por Azteca UNO y descubre qué atleta dejará la competencia. No olvides que este viernes será la Gran Final.