Exatlón All Star: ¿Quién gana el Duelo por la Supervivencia este domingo 30 de abril?

Exatlón All Star vive el momento más intenso, ya que los atletas están dando su 100 por ciento para llegar a la ansiada final y así levantar el trofeo de campeón.

La semana ha iniciado con varias pruebas importantes, pero las más recientes se han quedado del lado rojo, ya que hasta el momento suman tres triunfos en la serie por la Supervivencia.

Y es que han cerrado filas en una etapa donde se requiere unión y mayor entrega para seguir adelante en las tierras y playas de República Dominicana.

Te puede interesar: Koke se burla de la lesión de Mati en Exatlón All Star: “Siempre hace lo mismo”.

¿Quién gana la Supervivencia esta noche?

Y es que a pesar de que son cuatro atletas, han podido hacer frente contra los azules, ya que Mati, Heliud, Nataly y Josué han sumado muchos puntos en las últimas pruebas.

Tras estos resultados, los escarlatas pusieron en la pugna máxima a tres atletas azules, el de menor porcentaje de victorias, el que menos tenga votos y el que siga con menos victorias a lo largo del ciclo.

¿A qué hora, cuándo y dónde ver Exatlón All Star?

No te pierdas Exatlón All Star de lunes a viernes a las 20:30 horas y los domingos de eliminación a las 20 horas por la señal de Azteca UNO. Descubre al próximo eliminado y únete a la conversación en redes sociales.

