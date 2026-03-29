Horóscopo de Nana Calistar hoy, domingo 29 de marzo: estos signos terminan el mes con DINERO

Un mes más está a punto de terminar y algunos signos cerrarán la temporada con un dinerito extra. Descubre qué te depara el zodiaco el día de hoy con el horóscopo de Nana Calistar; estas son las predicciones y recomendaciones para cada uno de los 12 signos hoy, domingo 29 de marzo. Sigue leyendo y descubre el mensaje que te tiene el universo...

¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 29 de marzo?

Necesitas bajarle al estrés. Enfócate en lo tuyo y en lo que realmente depende de ti, Aguas con tu carácter explosivo que podrías meterte en problemas con personas que quieres. Ponte las pilas y verás cómo la vida te empieza a sorprender, tienes todo lo necesario para avanzar, solo tienes que dejar la flojera de lado. En el amor, los astros te invitan a soltar. En lo económico, aguas con los gastos innecesarios. Se marcan cambios importantes en lo laboral.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 29 de marzo?

Este día se moverán emociones que creías controladas. Necesitas estar firme y no caer en errores del pasado. Los astros te recomiendan cuidar más tu salud y tu cuerpo. En el amor, se marca algo nuevo. Presta más atención a tus pagos y deudas y evita caer en problemas, necesitas organizarte mejor. Recuerda que la constancia es clave para ver resultados. En estos días aprenderás el significado del amor y tu estado de ánimo también mejorará bastante. Lo mejor está por venir.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 29 de marzo?

Es probable que te enfrentes a la decepción de alguien importante. Observa antes de reaccionar. Un familiar también se acercará a ti por un consejo. Es momento de tomar el control de tu vida, así que ponte firme y toma decisiones por ti mismo. No te agüites si un proyecto no sale como esperabas, pronto se abrirá una puerta más. En lo económico, se marcan mejoras: te entrará un dinerito extra, pero es probable que se te vaya rápido por no saber administrarlo.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 29 de marzo?

Este día andarás algo confuso. La vida te pondrá en una situación que te hará ver tu realidad, así que no des por hecho lo que tienes. Es probable que un familiar necesite de ti en estos días. Deja de guardar lo que sientes y exprésalo. Necesitas tomar decisiones desde la razón y no con el corazón. Recuerda, no todo lo que brilla es oro, así que no cuentes tu vida a todos, menos a quienes no merecen saberlo.

¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 29 de marzo?

Este domingo estarás en modo alerta. Aprende a analizar bien antes de tomar cualquier decisión. Se marca un cambio de energía que te hará verte y sentirte diferente. Es momento de abrirte un poco, pues últimamente te ha costado expresar lo que sientes. Necesitas creer más en ti. También se vienen cambios en tu aspecto físico. Recuerda que cuando te sientes bien contigo mismo todo comienza a acomodarse. También se marcan movimientos en el amor. Cuida mejor tus palabras y mide tu carácter.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 29 de marzo?

Necesitas poner orden en tu vida emocional. No cargues con problemas ajenos. Se marcan movimientos en el amor y la amistad, deja que todo fluya. También te va a estar rondando el pasado, así que no te claves otra vez. Cuida más tu estado emocional. Si tienes pareja, sal de la rutina. Aguas con andar distraído que esto te podría afectar en trámites y pagos. Cuida más tu salud y presta atención a lo que comes. Lo bueno viene en camino para ti, Virgo.

¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 29 de marzo?

Deja de vivir en el pasado. Es momento de avanzar, sino te quedarás estancado. Traes mucho estrés acumulado y andas irritable y sensible. Necesitas manejar mejor tus emociones. Corrige y sigue adelante. Enfócate en lo positivo porque también te están pasando cosas buenas. No te alejes de la familia. Una amistad podría darte una sorpresa que te alegrará el día. En el amor, si tienes pareja, dale su espacio. Recuerda que tu felicidad no depende de nadie más que de ti.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 29 de marzo?

Necesitas confiar más en ti y dejar de sabotearte. También deja de esperar de más, que luego te decepcionas. En el amor, recuerda: no naciste para mendigar cariño, date tu lugar. Aguas con las traiciones, haz caso a tu intuición. cuida más tu salud, especialmente tu alimentación. Estás es un buen momento para hacer cambios. Evoluciona y no te aferres a lo que ya no funciona.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 29 de marzo?

Llegó el momento de hacerte responsable de tus decisiones. Haz más caso a tu intuición y no caigas en chismes. En cuestiones económicas, se marcan cambios positivos: te llegará un dinerito extra, administrarlo bien. Presta más atención a los trámites y asuntos legales. Se marcan noticias fuertes en tu círculo cercano. Necesitas empezar de cero en varios aspectos de tu vida, no te detengas y sigue adelante. En el amor, vienen momentos buenos. También se marca la posibilidad de un viaje.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 29 de marzo?

No todo tiene que salir a la primera, así que bájale dos rayitas a la intensidad. Confía en el proceso y aprende a moverte. Tienes proyectos importantes en mente, pero te hace falta constancia. Deja de sabotearte. Si tienes pareja, aguas con caer en la rutina. Si estás soltero, es momento de arriesgarte en el amor. Deja de cerrarte. Suelta lo que ya no te corresponde y prioriza tu paz mental. Estos días has estado bajoneado. Necesitas abrir los ojos y reconocer que tu vida tiene más estabilidad de lo que crees. En lo económico vienen mejoras, recibirás un dinero extra que te caerá como anillo al dedo. Eso sí, cuidado con las envidias.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 29 de marzo?

Este día te cae como jalón de orejas. En lo económico, es probable que te caiga un dinero extra por algo que te debían o por alguna cuestión laboral que no esperabas. De ti depende si te dura, porque luego andas gastando de más. En el amor, aguas con las inseguridades. Si estás soltero, se avecina una invitación. Aguas con las envidias. Se vienen cambios que te sacarán de tu zona de confort. Muévete y sal de la rutina. Eso sí, cuida tu energía y aprende a elegir mejor tus batallas.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 29 de marzo?

Cuidado con esas personas que sólo están contigo por conveniencia. Recuerda que no todos merecen saber tu vida. Se vienen cambios importantes, pero necesitas dejar de cometer los mismos errores. No tropieces con la misma piedra y suelta. En el amor, es momento de dejar de idealizar. Necesitas hechos, no promesas. En general, es hora de actuar. Si no te pones las pilas y te mueves, nada va a cambiar. Rodéate de gente que te sume y no que te reste.