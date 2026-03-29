Alejandra Guzmán reaparece tras sufrir un accidente y rompe el reconocimiento de una importante obra musical: “Es la primera vez que develo una placa”

Alejandra Guzmán reaparece tras haber sufrido un fuerte accidente en su hogar. La intérprete de “Día de Suerte” se dio cita la noche del viernes, 27 de marzo, en el Frontón México para celebrar el primer aniversario de “Malinche”, el espectáculo musical de Nacho Cano en México. Al término de la función, la “Reina del Rock” se apoderó del escenario para develar la placa conmemorativa, luego de ser elegida como madrina del evento. No obstante, la artista se emocionó de más y se volvió viral tras tirar el reconocimiento de manera accidental. Afortunadamente, el momento fue tomado con humor y todo quedó entre risas y aplausos.

😅 La cantante Alejandra Guzmán se emocionó de más al develar la placa por el primer año de @MalincheMusical en CDMX... ¡jaló tan fuerte la tela que terminó tirando la placa!



Todo quedó entre risas y buen humor con Nacho Cano y la producción. 🎭



Vía @jorgepatinio pic.twitter.com/nzDyN2lIMz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 28, 2026

Nacho Cano sobre Alejandra Guzmán en Malinche: “Es un símbolo de guerrera absoluta”

Previo a la función especial, Nacho Cano ofreció una entrevista a Ventaneando, en la que se mostró agradecido por el amadrinamiento de la cantante en este primer aniversario de “Malinche” en México. “Viene Alejandra Guzmán que es un símbolo de México, de guerrera absoluta. Alejandra viene porque siente que el espacio de Malinche es donde deben estar los grandes artistas y ella lo es”, aseguró.

¿Qué accidente sufrió Alejandra Guzmán?

La aparición de Alejandra Guzmán en "Malinche" se produjo un par de días después de su aparatosa caída. Según confirmó su padre, Enrique Guzmán, la estrella sufrió un accidente en casa luego de que su mascota se le atravesara. “Se cayó y se pegó en la cadera. Se le zafó la cadera”, confirmó el cantante. Afortunadamente, su recuperación fue pronta y tal caída no interferirá con su regreso a los escenarios, pues Alejandra anunció una nueva gira apenas esta semana.

Enrique Guzmán confirma accidente de Alejandra Guzmán: “Se le zafó la cadera”

Alejandra Guzmán regresa a los escenarios con nueva gira

La nueva gira de Alejandra Guzmán, titulada “Los que nos quedamos” arranca en agosto del presente año. Estas son todas las fechas confirmadas:

