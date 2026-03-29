7 cortes para caras redondas y cachetonas

Un corte de pelo cambia totalmente la manera en la que nos vemos por lo que es importante que la elección sea consciente. Los expertos sabrán guiarte para que luego no te arrepientas.

Noticias Guerrero del 27 de marzo 2026

Para estilizar un rostro redondo y suavizar los "cachetes", la clave es crear líneas verticales o diagonales que alarguen visualmente la cara. Aquí te dejamos 7 opciones recomendadas por expertos.

¿Cuáles son los mejores cortes para caras redondas?

Long Bob (Lob) Asimétrico

Es uno de los cortes más favorecedores. Al ser más largo en la parte delantera que en la nuca, crea un ángulo que alarga el cuello y el rostro. Lo ideal es que llegue por debajo de la barbilla para no acentuar la redondez.

Capas Largas (Long Layers)

Las capas deben comenzar debajo de la barbilla o los pómulos. Esto evita añadir volumen a los lados de la cara (lo que la haría ver más ancha) y aporta movimiento vertical que adelgaza las facciones.

Corte Mariposa (Butterfly Cut)

Este corte utiliza capas estratégicas que enmarcan el rostro. Al concentrar el volumen en la parte superior y mantener las capas inferiores largas, logra un efecto de "contouring" natural que destaca los pómulos y disimula las mejillas.

Pixie con Volumen Superior

Si prefieres el cabello corto, un pixie con mucho volumen en la coronilla es ideal. Al añadir altura, el rostro se ve más ovalado. Se recomienda mantener los laterales pulidos o cortos para no ensanchar la cara.

Flequillo Cortina (Curtain Bangs)

A diferencia del flequillo recto (que acorta el rostro), el de cortina se abre al medio y cae hacia los lados, creando una forma de "V" invertida que estiliza la frente y los pómulos.

Media Melena Desfilada

Un corte a la altura de los hombros con las puntas desfiladas o entresacadas quita peso visual de la zona de la mandíbula. Llevarlo con una raya lateral ayuda a romper la simetría circular del rostro.

Shaggy Moderno

El estilo shag con capas entrecortadas y textura aporta un aire desenfadado. Para caras redondas, lo mejor es llevarlo con un flequillo lateral largo para que el rostro no se vea "encerrado" por el cabello.