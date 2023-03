Exatlón All Star: ¿Quién gana el Juego por la Ventaja este viernes 17 de marzo?

La semana seis de competencia en Exatlón All Star está por terminar y con ello una atleta se despedirá de la aventura más grande de la televisión mexicana. Recordemos que en este ciclo, que es el último previo al arranque de la segunda etapa del reality deportivo más demandante, las mujeres están en riesgo.

Programa 16 marzo 2023 | Primera supervivencia en Exatlón All Star.

Ganador del Juego por la Ventaja este viernes 17 de marzo

El día de ayer el Juego por la Ventaja fue fundamental, ya que los rojos le sacaron provecho y con ello obtuvieron el triunfo y mandaron a una mujer azul a la pugna máxima. La elegida será quien haya tenido menos votos del público. El anuncio será dado a conocer por la máxima autoridad, Antonio Rosique.

En el avance de esta noche se ve a los atletas entregando su máximo esfuerzo y sacrificio para obtener los puntos que los lleve a tomar un respiro, en el caso del equipo rojo a evitar que una de sus integrantes vaya al Duelo de Eliminación, ya que viene de despedir a uno de sus integrantes, nos referimos a Omar Esparza.

VER EN VIVO Exatlón All Star

