Exatlón All Star: Tzasna arremete contra La Bestia por actitud antideportiva.

El Exatlón All Star no deja de sorprendernos, sobre todo ahora que rojos y azules tienen el mismo número de atletas tras las eliminaciones de Dan Noyola y Natali Brito del equipo azul y Valeria Payén y Omar Esparza del rojo.

Programa 7 marzo 2023 | Por la Batalla Colosal de Exatlón All Star.

La quinta semana de la competencia más colosal de la historia recién inició y las cosas cambiaron respecto a las dos anteriores en las que los azules habían tenido un amplio dominio sobre el equipo rival.

La balanza se ha equilibrado y los rojos iniciaron la semana recuperando la Villa 360, pero su racha se extendió hasta la Batalla Colosal donde dieron cuenta de los azules en el Circuito Dorado y se alzaron con la victoria.

¿La Bestia tuvo una actitud antideportiva? Tal parece que los azules no son buenos perdedores, al menos así lo demostró David Juárez, mejor conocido como ‘La Bestia’, quien durante uno de los circuitos del Exatlón All Star pateó a propósito uno de los balones de Heliud Pulido.

¿Tzasna arremetió contra ‘La Bestia´?

Durante una charla con sus compañeros, David Juárez les preguntó a sus compañeros del equipo azul si les había gustado “su obra de caridad, patear el balón de Heliud”, a lo que ellos respondieron entre risas, sobre todo Koke Guerrero.

Sin embargo, este hecho desató la molestia de Tzasna Carrasco, atleta del equipo rojo, quien dijo “no sé si fue intencional o no, pero se me hizo bastante antideportiva (su conducta). Es triste que no sepan perder”. (Mira aquí el video)

Esto demuestra que la tensión y competitividad cada vez es mayor al interior del Exatlón All Star, ya que nadie quiere perder puntos y muchos llegar al Duelo de Eliminación, pues hacerlo podría dejar a su equipo en desventaja numérica.

¿Cuándo y dónde ver el Exatlón All Star?

No te lo pierdas de lunes a viernes a las 20:30 horas y los domingos de eliminación en punto de las 20 horas, a través de nuestra señal de Azteca UNO y descubre si Tzasna Carrasco hará algo al respecto tras la actitud antideportiva de David Juárez.