Exatlón: Ana Lago pierde su anillo de compromiso en la cabaña.

En Exatlón: All Star nuestra querida Ana Lago ha vivido de todo, desde una dura rivalidad con Duggy, hasta la pérdida de su anillo de compromiso en el campamento y que sus compañeros no le crean.

Las playas y tierras más demandantes fueron testigos de uno de los momentos más angustiantes para la rubia gimnasta, pues no halla su sortija ahora que está próxima a contraer nupcias con su amado novio.

Ana ha buscado preocupada su anillo de compromiso, sus compañeros notan su angustia al estarlo buscando y hasta lo toman a broma al grado de preguntarles si ellos lo tienen.

“A lo mejor no me creen que lo perdí porque lo están tomando demasiado a juego... Aquí en Exatlon: All Star obviamente no puedo pasar los circuitos con el anillo”, dijo la gimnasta en este capítulo del reality show más demandante.

Sus compañeros se han dado a la tarea de ayudar a buscarlo cuidadosamente, pero sin éxito alguno hasta el momento.

Ana Lago y su novio quedaron cautivados desde el primer momento

De acuerdo con su pareja Edgar Santana, desde el primer momento en que conoció a Ana Lago estaba seguro de que su relación sería eterna, pues ambos se muestran su amor a cada momento.

La atleta de Exatlon: All Star ha mostrado los preparativos de su boda en redes sociales y mientras está compitiendo en nuestras playas y tierras más demandantes, dejó una increíble sorpresa preparada para sus seguidores, ya que dos podrán ser parte del esperado evento.

