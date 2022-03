Exatlón: ¿Qué le dijo Aristeo a Mati para que llorara? (VIDEO)

De cara a lo que será un nuevo Domingo de Eliminación en Exatlón: All Star, las emociones se viven al máximo, especialmente en el equipo rojo que ha lucido dividido.

Mati Álvarez.

Te puede interesar: Exatlón: Querida atleta se une a Gloria Murillo y denuncia violencia.

Y es que las derrotas en las últimas semanas, mismas que han provocado las salidas de Heber y Ana, han llevado a los integrantes del equipo rojo a estar desunidos.

Prueba de ello es lo que sucederá este domingo, pues en las escenas del avance podremos ver a Mati Álvarez, tricampeona del nuestro exigente reality show, llorando.

La pregunta de los fans inmediatamente fue: ¿Qué le pasó? De acuerdo a sus palabras, Aristeo le comentó que no estaba haciendo bien un tiro, por lo que presa de la frustración de no entregar lo que parece ser un punto importante, romperá en llanto.

“Estoy tirando lo mejor que puedo y llega a criticarme… Probé uno así y (me dijo): ‘No, es que lo cambiaste y no sé qué’. Digo, we... uno”, expresa Golden Champion triste.

Inmediatamente, Heliud Pulido la alienta a tranquilizarse y dar la vuelta a la página: “Todos aquí estamos cansados, pero aun así tenemos que salir cada vez más fuertes. Hay que entender todos que aun en la competencia individual, hay que trabajar en equipo”.

¿A qué hora, cuándo y dónde ver Exatlón: All Star este domingo?

No olvides seguir la señal de Azteca UNO para conocer el desenlace de esta sexta semana en Exatlón: All Star, este domingo a las 8:00 p.m.

También te puede interesar: Exatlón: Mati y Evelyn rompen en llanto en plena competencia. (VIDEO)