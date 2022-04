Aristeo Cázares reacciona a lo que le hizo Mati Álvarez en Exatlón.

Esta misma mañana, nuestros conductores de Venga la Alegría se enlazaron con Aristeo Cázares hasta las tierras de Exatlón: All Star. El reciente eliminado de la sexta temporada de nuestro reality show habló sobre uno de los momentos más tensos del programa.

La salida de Aristeo de Exatlón se llenó de polémica. ¿Qué sucedió?

Recuérdese que Mati Álvarez decidió donar su vida extra a Evelyn Guijarro, momento que dividió la opinión de los fans por el supuesto desaire a Aristeo.

“Yo entiendo a Mati. Aunque no me dijera que se la iba a dar, yo sabía de la posibilidad de que le diera la medalla. Yo no me siento mal de que se la haya dado, simplemente es una vida adicional y es su decisión. Es una decisión personal, uno se gana las cosas aquí y uno decide qué hacer con ellas”, dijo al Aguileón a VLA.

“Cuando Mati revela lo de la vida adicional, la verdad es que era algo que esperaba. Estando en Exatlón he aprendido a manejar las noticias esperadas e inesperadas, no me sentí mal. Pasó lo que podía pasar y no pasa nada en realidad”, continuó.

Aristeo se queda sin boleto a la Gran Final de Exatlón

A unas cuantas semanas de llevarse a cabo la Gran Final, Aristeo Cázares abandonó la competencia en uno de los momentos más tensos de la temporada.

El practicante de parkour no tiene idea de cómo va a reaccionar Pato y Heliud ante la controversia con Golden Champion.

“Exatlón saca lo que traes dentro de ti. No sé cómo vayan a reaccionar, no sé si esto vaya a ser motivo de afección en el equipo, si los vaya a unir o si vayan a platicar qué sucedió”, declaró a VLA.

“Cuando salí del Duelo de Eliminación no hicieron mucho hincapié de lo que pasó porque estaban más enfocados en ayudarme y apoyarme a descifrar los lanzamientos”, continuó.

Según expresó Aristeo Cázares a Venga la Alegría, él no tiene ningún problema con la decisión de Mati Álvarez y su medalla donada a Sniper.

“A mí no me causa ningún conflicto. Yo creo que cada quien toma sus decisiones de la mejor manera con respecto a su criterio”, concluyó.

