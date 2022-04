Exatlón: Pato explota contra Mati por traición a Aristeo. (VIDEO)

Exatlón: All Star vivió uno de los momentos más polémicos en lo que va de la temporada, pues Mati Álvarez concedió una vida adicional a Evelyn Guijarro y no a Aristeo Cázares.

Mati Álvarez da la vida adicional a Sniper en el duelo de eliminación.

A unas cuantas semanas de llevarse a cabo la Gran Final, Golden Champion mostró su lealtad y decidió apoyar a Sniper para seguir compitiendo en las tierras de Exatlón.

Lo anterior ha desatado las reacciones negativas del equipo rojo, quienes han manifestado su descontento por la presunta “traición” de Mati al equipo escarlata.

Uno de los más inconformes fue Pato Araujo, quien en el reciente avance de Exatlón , habló de la polémica decisión de Mati Álvarez.

“Me siento triste, me siento incrédulo de lo que acaba de pasar en esta eliminación”, dijo el Capitán Araujo para después manifestar su descontento con Terminator.

No festejó ningún punto de Aristeo

Por si fuera poco, Pato también duda que la lesión de Evelyn Guijarro en el Duelo por la Supervivencia, haya sido real.

“Le dejó la responsabilidad a su equipo en el Duelo por la Supervivencia para que la salvaran. En el circuito no se le vio tal lesión y dolor; corrió como si no hubiera un mañana”, dijo el futbolista colimense a las cámaras de Exatlón: All Star.

Te puede interesar: Exatlón: Alianza Mati-Evelyn contra Aristeo deja los mejores memes.

Exatlón: All Star rumbo a la Gran Final

Antonio Rosique expresará una de las noticias más importantes de la temporada esta misma noche, pues las tierras de Exatlón: All Star darán a conocer al primer atleta instalado en la última semana de la competencia.

“Esta semana pongo en juego el primer boleto a la última semana de Exatlón… estamos solo a días de la Gran Final. Es una temporada extraordinaria y los que están aquí son los mejores de la historia”, expresó la máxima autoridad.

No te pierdas las últimas semanas de Exatlón: All Star de lunes a viernes en punto de las 7:30 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO. Además, los Duelos de Eliminación te esperan todos los domingos a las 9:00 de la noche para acercarnos juntos a la Gran Final.

También te puede interesar: Exatlón: Aristeo es eliminado tras polémica con Mati y Evelyn.