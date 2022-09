Los atletas de la quinta temporada de Exatlón que no sabías que son pareja.

Hablar de la quinta temporada de Exatlón es hacer una clara referencia al campeón Koke Guerrero, quien llegó a revolucionar las tierras y playas más demandantes de la televisión mexicana.

Denisse Hernández y Tony González nos deslumbraron en el escenario.

Y es que el porrista se convirtió en un atleta implacable cuando se trata de competir, por lo que se coronó como el segundo campeón del equipo azul de la historia. Del lado de los rojos no pudieron conseguir el título; sin embargo, hubo atletas que se ganaron el cariño del público por su entrega y compromiso a la aventura.

Uno de ellos de Tony González, White Mamba, quien llegó a las semanas finales con base en su determinación y sacrificio, además en la competencia encontró el amor al lado de otra participante. Se trata de Pau Martínez, con quien primero lograron consolidar una amistad pero de ahí nación un amor sincero.

Fue hace unos meses cuando la atleta en judo subió unas fotos en las que aparecía junto al basquetbolista, donde el mensaje dejó a todos con la boca abierta. “Recién saliendo de exatlón, volviendo a nuestra vida real, enfrentar nuestros miedos y domesticar nuestros demonios. Y seguimos aquí, apoyándonos hombro a hombro el uno del otro. Compartiendo sueños y metas, y así como alguna vez te lo dije dentro del programa, no te puedes ir que me pierdo, y aquí en nuestra vida real te repito, que me falte todo menos tú. Te amo de sobremanera”, escribió Martínez.

Posterior a esa declaración de amor, ambos han compartido grandes momentos, incluso en estos instantes se encuentran en Colombia, así lo demostraron unas historias que compartieron en redes sociales.