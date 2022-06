Exatlón: Así se vivió la boda de Gloria Murillo. (FOTOS)

No hay fecha que no lleguE, ni momento que no se cumpla, luego de once meses de estar preparando el día más especial de su vida, Gloria Murillo llegó al altar en San Luis Potosí, a donde llegaron sus amigos, familiares y excompañeros de Exatlón México.

La atleta y modelo compartió los momentos más destacados de su boda por medio de sus historias de Instagram, donde publicó desde el momento en que la maquillaban y peinaban, hasta la gran fiesta con la que terminó la noche.

Sin duda, los seguidores de Gloria Murillo quedaron impactados por lo increíble de su boda, pues la atleta de Exatlón cuidó hasta el más mínimo detalle para que todo fuera como se lo había imaginado.

Uno de los momentos que más llamó la atención de los fans, fue cuando Gloria Murillo presumió su hermoso vestido de novia con detalles en encaje y un velo largo. Además de que por medio de sus redes sociales sus fans pudieron estar presentes en su misa.

¿Quiénes de Exatlón México fueron a la boda de Gloria Murillo? Gloria Murillo invitó a varios de sus excompañeros de Exatlón México, entre los invitados de lujo destacan: Mariana Ugalde, Ana Lago, Heliud Pulid, Casandra Ascencio, Pamela Verdirame y Doris del Moral



Sin embargo, Casandra Ascencio y Doris del Moral lograron robarse la atención de la noche, pues ambas presumieron en sus redes sociales su increíble amistad y el sorprendente atuendo que eligieron para asistir a la boda de Gloria Murillo.



El evento estuvo muy activo hasta altas horas de la noche, en donde el ambiente de celebración se mantuvo hasta el final con un gran ambiente en la pista de baile.



