Exatlón México: Estos son los últimos atletas en llegar al reality.

Luego de varios meses de espera, el reality deportivo más demandante de la televisión mexicana regresa con una nueva temporada de Exatlón México y muchas sorpresas para los millones de fans.

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La nueva temporada llega con muchas sorpresas desde grandes atletas que vienen a poner a prueba sus habilidades en los circuitos más exigentes, mismos que están completamente renovados por lo que los deportistas tendrán que llegar a sus límites.

Las nuevas dinámicas, nuevamente estarán dirigidas por nuestro querido Antonio Rosique, quien nos hará vibrar de emoción con sus narraciones, él mismo nos reveló que todo lo que viene en Exatlón México.

Vamos a tener una temporada de evolución, vamos por el sexto año y siempre los ciclos de 5 años; nuevas historias, nuevos valores, hay muchos jóvenes que han estado levantando la mano, en muchos rincones del país

Los nuevos atletas que han confirmado su lugar en Exatlón México.

Son miles de jóvenes los que han estado esperando una oportunidad para estar en los circuitos de Exatlón México, pero son pocos los privilegiados que van a poder demostrar sus habilidades en la nueva temporada de reality.

Recientemente, se han dado a conocer más nombres de los últimos atletas en confirmar su lugar en Exatlón México, una de ellas es Valeria Payén, quien viene a demostrar su talento directamente desde Baja California, donde comenzó a practicar karate.

Fiona Bernal viene con toda la energía para destacar en Exatlón México, la joven de 23 años es experta en triatlón, lo que puede ser una gran ventaja para ella en la competencia.

Desde Guadalajara, Jalisco llega Saray Orozco, quien con 38 años viene a poner a prueba todo lo que ha aprendido en el mundo de las artes marciales mixtas.

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Junto con ella al equipo de los azules llega Emmanuel Chiang, quien practica calistenia y busca ser uno de los referentes de la nueva temporada de Exatlón México.

