Exatlón: La condición que puso David Juárez La Bestia para regresar.

Los refuerzos en la sexta temporada de nuestro reality se han hecho presentes, por lo que algunos fanáticos se preguntan si es posible ver a la antigua generación de leyendas.

Ante la alta expectativa de los televidentes, David Juárez fue uno de los que rompió el silencio y habló de su posible regreso a las tierras más demandantes del planeta. El gimnasta artístico reveló la condición para ponerse la camiseta azul de nuevo.

“¡Claro que sí regreso!, porque no hay quinto malo y si me invitan, acepto, pese a ser una competencia muy reñida, que dura casi nueve meses de aislamiento, pero al final se disfruta, porque siempre me ha gustado el deporte extremo y, cuando uno sale, uno se da cuenta (de) que, efectivamente, uno disfruta la aventura y el deporte”, declaró el atleta al medio Por Esto!

La Bestia no descarta pisar las tierras y playas de Exatlón

Recordemos que La Bestia ha sido uno de los caballeros con más temporadas en Exatlón, convirtiéndose en uno de los predilectos del público.

Tras su salida de nuestro reality, el yucateco se ha dedicado a emprender negocios, viajar, crear contenido en las redes sociales y practicar deporte.

David Juárez La Bestia no descarta la posibilidad de pisar las tierras y playas más demandantes del planeta de nueva cuenta, pues ve Exatlón como su segunda casa.

Fue en la temporada Exatlón: Titanes vs Héroes, donde se dieron cita algunas leyendas de otras temporadas, dando como resultado épicos duelos que continúan siendo recordados por más de una persona.

