Exatlón: Así demuestra Osirys que está listo para All Star. (VIDEO)

El Exatlón México cada vez se pone más cardíaco y los atletas semana a semana dan lo mejor de sí para convertirse en el próximo ganador de la competencia más colosal de la historia; sin embargo, un tema que ha despertado gran curiosidad tiene que ver con los atletas que formarán parte de la edición All Star.

Pato se muestra vulnerable y habla de sus padres en Exatlón.

¿Quiénes son los atletas que ya están confirmados para el All Star?

Los primeros atletas en obtener su pase al Exatlón All Star son los integrantes del equipo azul, Valery Carranza, jugadora de tocho bandera de 27 años, quien venció a Tanya Núñez y aseguró su boleto. El segundo ganador fue el jugador de futbol americano Keno Martell, conocido como “The playmaker”, quien se impuso a Ramiro Garza.

Cabe mencionar que Melisa Ramos, quien volvió esta temporada del reality deportivo más demandante de la historia, recibió una invitación de parte de la máxima autoridad, Antonio Rosique, para el All Star 2023.

¿Mati Álvarez ya fue invitada al All Star? Una de las leyendas más ganadoras del Exatlón es Mati Álvarez, quien hace unos días reveló en su cuenta de Twitter que ya recibió la invitación para el All Star, pero todavía no sabe si aceptará o no volver a las playas de República Dominicana a pesar del gran cariño que le tiene al reality.

“Con todo respeto, no saben si voy a ir o no al All Star. La invitación la tengo, pero yaaaaaa. Dejemos de hablar de ese tema. Solo quería aclarar ciertas cosas, pero no significa que iré, ¿ok?”, escribió la atleta roja.

¿Qué otro atleta ya se prepara para el Exatlón All Star?

Al parecer otros atletas también se están preparando para ser elegibles para el Exatlón All Star. Osirys, mejor conocido como “Chacorta”, es otro de los atletas que anhela poder formar parte de esta edición.

Osirys compartió en su cuenta de Instagram un video en donde se le ve preparándose a conciencia en lo que parece ser la azotea de su casa. En el video se le ve corriendo y realizando algunos tiros.

La publicación la acompañó del siguiente mensaje: “Donde sea y como sea, se entrena tu meta y tu ambición, sea en azotea, en gym o en pista, en todo momento mi ambición me habla para que siga aprendiendo y mejorando”, escribió.

Cabe mencionar que Osirys Escobedo entrenó ni más ni menos que a Estephanie Solís para la reciente temporada, con el fin de que pudiera mejorar su condición física y de que pudiera volver a las playas de República Dominicana para hacer un mejor papel.