Exatlón: Doris es eliminada de la competencia.

Los atletas de Exatlón: All Star siguen demostrando que son lo mejor de lo mejor del reality más famoso de la televisión mexicana.

La competencia sigue su ritmo y la naturaleza de Exatlón pide que un atleta sea eliminado para poder empezar un nuevo ciclo el día lunes.

Recordemos que, rojos y azules, dividieron los triunfos en los Duelos por la Supervivencia, por lo que un atleta de cada equipo ya tenía su lugar asegurado.

Este domingo, los rojos lograron ganar el tercer enfrentamiento con marcadores muy cerrados, pues ambos fueron de 6-5 a su favor, pero se tuvieron que definir en relevos.

Los elegidos para defender su lugar en Exatlón: All Star

Por parte de los azules, los rendimientos más bajos de la semana fueron Javi Márquez y Doris del Moral, quien tuvo una fuerte lesión que le impidió dar su máximo esfuerzo.

Heliud Pulido fue el rendimiento más bajo de los rojos y, por cuarta semana de forma consecutiva, salió a defender su lugar en Exatlón.

Nuestra patinadora dice adiós a Exatlón

Lamentablemente, fue una mala noche para Doris del Moral, quien no acabó con todo y su lesión dejó todo en los circuitos, pero no logró ganar ninguna de sus carreras, por lo que se convirtió en la eliminada de Exatlón: All Star.