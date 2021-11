Exatlón: Duggan arremete contra Koke. ¿El final de Conquistadores?

Después de que perdieron el Duelo de los Enigmas, Conquistadores volvieron a la Fortaleza en Exatlón México. Fue en ese momento que Ximena Duggan no dudó en exhibir a Koke Guerrero por su forma de involucrarse en estrategias ajenas al competir con Guardianes.

La atleta aseguró que el Hechicero del aire suele intervenir en los métodos que emplean las mujeres del equipo e incluso optan por hacer justamente lo que él dice.

“Koke, perdóname, pero hay veces en que siento que te involucras un poquito más en lo de las mujeres y nos pones muy nerviosos a todos”, aseguró Duggan al afimar que interviene en las decisiones de sus compañeras.

“Tú nos presionas y después nos damos cuenta de que no debió de haber sido así”, dijo contundentemente Duggy a su compañero atleta.

Capítulo 70 pt. 2 | Vibrante defensa por Fortaleza Exatlón. | Exatlón México



A Koke no le gustaron los comentarios de Duggy

Koke externó su molestia por la forma en que ocurrieron las cosas durante la competencia y las acusaciones de Ximena Duggan.

“Sí se me hizo un poco raro. A mi gusto se me hace que algo está mal… No me gustó”, afirmó el atleta de alto rendimiento.

