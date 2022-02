Exatlón: Duggan explota por comentario de Ernesto Cázares. (VIDEO)

Ernesto Cázares continúa desatando polémica en Exatlón: All Star tras ocupar el lugar de Marysol Cortés en las tierras y playas más exigentes.

Vibrante carrera contra el reloj por preseas de Exatlón.

El campeón de la primera temporada de nuestro reality show se encontraba apoyando a Javi Márquez en su paso por el circuito, cuando soltó un estruendoso grito que espantó a Ximena Duggan.

“¡Bien Javi!”, gritó Ernesto Cázares a unos cuantos centímetros del oído de la baterista, cuya reacción fue de enojo por la broma del veracruzano.

En el avance de Exatlón de esta misma noche se puede ver a Duggan alejarse de Ernesto con una actitud de molestia, mientras que el practicante de parkour se queda en shock en la banca.

Las últimas semanas de Exatlón: All Star han sido muy difíciles para Duggy Drummer, pues en la ceremonia de la competencia aparece llorando por la pérdida de un ser querido.

“Ayer me avisaron que hace unos días murió un primo hermano… de ahora en adelante todo lo que haga va por ustedes y toda la fuerza que tengo se las entrego. Siento mucho no poder estar con mi familia”, se escucha a Duggan en el avance de Exatlón: All Star de esta misma noche.

Ernesto Cázares responde a la supuesta rivalidad con Duggan

En el capítulo de Exatlón: All Star del miércoles 9 de febrero de 2022 podremos ver cómo Ernesto Cázares se arrepiente de gritar muy cerca del oído de Duggan.

“Es normal que expreses así tu sentir… porque aquí estás en una bomba”, expresó a las cámaras de nuestro reality show.

No es la primera vez que Ximena Duggan se molesta con sus compañeros de Exatlón, pues en la quinta temporada enfrentó a Stephanie Solís por chiflar.

La baterista también se ha molestado con Heber Gallegos y Zudikey Rodríguez por apoyar a sus compañeros con gritos, pues Duggan ha tomado las porras del equipo rojo como distracciones a su persona.

