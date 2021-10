Exatlón: ¿Por qué Duggan rompió en llanto frente a todos?

De manera sorpresiva, Ximena Duggan de Conquistadores rompió en llanto frente a todos en Exatlón México.

Y es que de acuerdo al adelanto de este jueves, la atleta se siente frustrada y triste por estar alejada de sus seres queridos.

“Dejé a mis compañeros y a toda mi familia allá afuera para venir aquí", dijo la integrante del equipo azul con una mezcla de nostalgia y tristeza.

Ximena Duggan piensa que no está mal sentirse mal

Ximena Duggan reconoció en una carta que no está mal llorar, pues mucha gente piensa que esto es sinónimo de debilidad y vulnerabilidad.





“Yo sé que no está mal sentirse así, mucha gente cree que llorar es estar triste, ser sensible y vulnerable es sinónimo de debilidad, pero no. Vine a superarme, a crecer, a enfrentarme a todo lo mío y a todo lo que se venga, me permito estar así porque sea lo que sea jamás me rindo”, piensa Duggy.

