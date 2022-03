Exatlón: Evelyn expresa su molestia con Ana Lago. (VIDEO)

Las grandes rivalidades dentro de Exatlón: All Star se siguen formando, ya sea por la competencia deportiva que existe entre los atletas o simplemente por los malentendidos que se han dado a lo largo de las semanas.

Muchas de las polémicas se han dado entre integrantes del mismo equipo, como pasó con los rojos la semana pasada por lo que bajaron su rendimiento, pero ahora las polémicas han estado centradas entre las rivalidades por equipos.

Evelyn rompe el silencio y habla sobre Ana

Para nadie es un secreto que los azules no han tenido la mejor temporada dentro de Exatlón: All Star , por lo que han tenido tres eliminados, forzando a sus integrantes a pasar más veces de lo normal.

Ante la situación, Evelyn rompió el silencio, pues se encuentra sumamente molesta, ya que Ana Lago pasa en muy pocas ocasiones en los circuitos.

Pasamos ayer nueve veces, ¿sabes cuántas pasó ella?, dos. Doris y yo estamos pasando nueve, diez, hasta trece veces por juego, cuando Ana solo puede pasar como máximo tres y a veces si le duele la rodilla una

Ante los comentarios de Evelyn, Ana Lago respondió de forma contundente, pues asegura que no importa la cantidad de ocasiones que tenga que pasar, siempre va a dar su máximo,

Si tengo que pasar una, dos veces lo voy a hacer, si tengo que pasar tres, cuatro o cinco lo voy a hacer y siempre voy a dar mi máximo. Ya está regresando la Ana Lago que era antes



Lamentablemente, no es la única polémica que vimos durante el adelanto de este jueves, pues Ana Lago, también tendrá una fuerte diferencia con Mati Álvarez, quien le respondió sumamente molesta. No te pierdas Exatlón: All Star este jueves en punto de las 19:30 por la señal de Azteca Uno.