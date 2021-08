Exatlón: Fernando expresa su dolor tras su salida por lesión.

Nuestros queridos conductores de Venga la Alegría se comunicaron hasta las trepidantes playas de República Dominicana con Fernando Stalla, reciente eliminado de Exatlón por lesión.

Nos enlazamos con Fernando, de Exatlón, para saber más de su lesión.

El surfista mexicano se dijo fuerte y listo para superar las adversidades tras vivir una de las lesiones más fuertes de su carrera deportiva.

“Ahora sí veníamos por experiencia, a vivir experiencia única y más una no esperada y pues intentando sacar lo mejor de cada situación. No me han operado, tengo una doble fractura de peroné y una doble fractura de tibia, llegando en estos días a México vamos a hacer la operación”, expresó el integrante del equipo azul

El originario de Sayulita reveló que, antes de entrar a Exatlón: Guardianes vs Conquistadores, leyó un libro deportivo que lo preparó para afrontar el dolor.

El libro habla de la fortaleza mental de los kenianos, quienes hacen un exigente ritual para convertirse en adultos.

Recordemos que, Fernando Stalla demostró gran fortaleza mental en el día de su fractura, ya que mantuvo la calma en todo momento y minutos antes de ser retirado en la ambulancia.

“Uy mira ahí me estoy viendo como todo se me rompió. Me duele nomás de verme, de recordarla me duele. Sí me dolió mucho, fue lo que más me ha dolido en la vida, fue mi primera fractura”, expresó el mexicano mientras vio el momento de su caída en la televisión.

Fernando Stalla preocupó a sus compañeros tras sufrir una aparatosa caída en Exatlón

Hace unos días, Fernando Stalla y el karateca Daniel Vargas se enfrentaron en la Batalla por la Fortaleza; sin embargo, el surfista se lesionó el pie en el circuito de los contenedores.

El atleta, de 33 años, provocó un gran susto entre sus compañeros y rivales del reality show más exigente de la pantalla chica.

La máxima autoridad Antonio Rosique dio a conocer el parte médico de Fernando Stalla en la noche de ayer, donde destacó la entereza mental y fuerza del querido surfista.

“El plazo de los médicos se ha cumplido… Fernando sufrió fractura de tibia y peroné y lo deja fuera de la competencia. Lo más importante es que regrese a casa y comience su recuperación”, expresó nuestra máxima autoridad en las tierras de República Dominicana.

