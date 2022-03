Exatlón: Esto es todo lo que tienes que saber de la Gran Final.

Toda aventura tiene un final, entre ellas Exatlón: All Star, la sexta temporada del reality show más demandante de la televisión mexicana.

Después de 10 semanas de competencia, donde la polémica e intensidad fueron constantes, Exatlón: All Star está cerca de cerrar con broche de oro su edición más espectacular.

¿Cuándo termina Exatlón: All Star?

No te pierdas un solo capítulo de Exatlón: All Star para que conozcas la fecha de la final de Exatlón: All Star; no obstante está muy cercana, ya que en este momento solo se mantienen los mejores atletas, aquellos que han demostrado de qué están hechos.

¿Qué debes saber de la final de Exatlón: All Star?

Lo primero que debes saber de la Gran Final de Exatlón: All Star es que será totalmente EN VIVO, es decir, toda acción, sensación y festejo lo podrás ver en directo.



De la misma manera y cabe recordar, que solo habrá un campeón, es decir, o un hombre o una mujer se alzará con el trofeo de campeón, ya que en las anteriores ediciones había un campeón por rama, salvo la primera temporada donde ganó Ernesto Cázares por el voto del público.

Otro dato a resaltar es que no hay un claro favorito, ya que se encuentran 5 campeones y 3 finalistas, además de una leyenda que apunta a dar la gran sorpresa ante los ojos de México.

¿A qué hora, cuándo y dónde ver Exatlón: All Star?

Así que no olvides seguir las emociones de Exatlón: All Star de lunes a jueves en punto de las 7:30 p.m. y los domingo de eliminación a las 8 de la noche por la señal de Azteca UNO.

