FOTOS | Aristeo Cázares, ganador de medalla Exatlón.

Aristeo Cázares, integrante del equipo rojo de Exatlón, reveló que está emocionado por enfrentarse a los atletas del equipo azul para disputar la medalla Exatlón pues está dispuesto a afrontar el reto de competir contra todos los azules por la presea.

Antonio Rosique, la máxima autoridad del Exatlón recibió a ambos equipos en el circuito de máxima velocidad pues puso en disputa la medalla Exatlón más poderosa de la competencia.

Aristeo Cázares, integrante del conjunto escarlata de Exatlón, logró derrotar a los once atletas que se enfrentaron por la codiciada medalla Exatlón. Mati Álvarez, atleta del equipo rojo, lamentablemente no logró avanzar a la ronda final por la codiciada presea.

Rojos y azules se reunieron con Antonio Rosique en el circuito de la mina para poner en disputa la consola de videojuegos de última generación como recompensa de la Batalla Colosal del Exatlón.

El conjunto escarlata mantiene su ventaja con dos puntos por delante en el marcador final de la batalla colosal Exatlón. Con la asombrosa participación de Pato Araujo, el equipo rojo consiguió la victoria.

