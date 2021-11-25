FOTOS | Asombrosos relevos, nuevas atletas y duelos en Exatlón.

El equipo azul de Conquistadores regresó al Campamento del Exatlón con los ánimos a tope tras su contundente triunfo contra Guardianes y contra el equipo colombiano. Algunos integrantes del equipo rojo desaprobaron que Jair Regalado no aceptara la apuesta con Mateo Carvajal del equipo colombiano.

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Finalmente el equipo rojo de Guardianes disfrutó de la deslumbrante fiesta en la cueva de Punta Cana que habían ganado en el Duelo De Los Enigmas del Exatlón. Mientras que Koke Guerrero y Ramiro Garza se reunieron en las afueras del Campamento pues han escuchado que algunos de sus contrincantes los minimizan en las competencias.

Zudikey Rodríguez regresa a competir al Exatlón.

Antonio Rosique recibió a Guardianes y a Conquistadores para poner en disputa la posición estratégica del Exatlón. Durante la ceremonia del juego, Rosique recibió a Mariana Khalil, refuerzo del equipo azul y a Zudikey Rodríguez para el equipo rojo.

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Después de emocionantes recorrido en el Circuito De Fuerza del Exatlón, el equipo de Guardianes consiguió la victoria con un marcador final muy cerrado pues solo tuvo la ventaja de dos puntos por delante y evitaron la prueba adicional en el Campamento.

Asombrosa carrera de relevos por Supervivencia Exatlón.

Antonio Rosique recibió a ambos equipos en el Circuito De Máxima Velocidad del Exatlón para dar inicio a la serie por La Supervivencia donde los atletas rojos y azules están en riesgo de eliminación así que deben conseguir el triunfo para evitar perder a un integrante.

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El equipo de Guardianes tomó rápidamente la delantera, Conquistadores no logró seguirle el paso a los integrantes del equipo rojo y lamentablemente pierden la primera batalla de la serie por La Supervivencia del Exatlón con todos los atletas en riesgo de eliminación.

Rosique reanudó el Derby Prime Time de Exatlón entre Macky González y Heber Gallegos donde el integrante del equipo rojo finalmente resultó victorioso y consiguió sumar cinco mil dólares más.

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