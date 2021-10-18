FOTOS: Colosal duelo de eliminación en las tierras del Exatlón.

El ciclo natural del Exatlón se cumplió, llegó el momento de que los atletas de Guardianes y Conquistadores jugaran para mantenerse juntos una semana más en la competencia. Las mujeres del equipo azul y los hombres del equipo rojo estaban en riesgo, pero ningún atleta estaba dispuesto a dar tregua al rival.

El segundo capítulo de la serie por la Supervivencia del Exatlón estuvo muy parejo.

La batalla estuvo llena de volteretas y emociones, al principio los rojos dominaron el marcador, pero los azules lograron remontar y tomar la delantera. En la tercera ronda del juego los Conquistadores volvieron a tomar el control y finalmente se quedaron con el triunfo que los mantuvo a salvo del duelo de eliminación.

Las emociones siempre están a flor de piel al final de la semana y además de luchar por la Supervivencia, los atletas también fueron llevados al juicio del Exatlón, en donde contestaron las preguntas más indiscretas de los fans.

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La Máxima Autoridad del Exatlón anunció que la atleta con menos puntos era Karina Rodríguez, seguida por Macky González y que el atleta con más puntos era Koke. Aunque “el Hechicero del Aire” tenía en sus manos la elección de la última atleta que iría al duelo de eliminación, la decisión se tomó en equipo, los Conquistadores decidieron que Duggan se enfrentara a Karina y Macky.

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Las tres atletas de Conquistadores dieron lo mejor en el circuito para defender su estancia en Exatlón, sin embargo al final Karina cayó ante Duggan, quien se mantuvo con el mayor número de vidas en la competencia. Después de una emocionante batalla, la atleta se despidió con la frente en alto en la novena semana de aventura.

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