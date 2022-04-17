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FOTOS | ¿Quién ganó el primer Blindaje Exatlón All Star 17 abril 2022?

Rojos y azules se enfrentaron al circuito lodoso para conocer al último atleta del Selectivo. Heliud Pulido triunfa en el primer Blindaje Exatlón All Star.

Por: Redacción Azteca UNO

Circuito lodoso por Selectivo Exatlón México.
Todos desean el triunfo en el Selectivo Exatlón México.
Koke Guerrero en pista lodosa Exatlón México.
Heliud Pulido en circuito lodoso Exatlón México.
Equipo azul por Selectivo Exatlón México.
Esfuerzo en circuito lodoso por Selectivo Exatlón México.
Rosique en circuito lodoso Exatlón México.
Esfuerzo de Pato Araujo Exatlón México.
David Juárez vs Mati Álvarez Exatlón México.
Mati Álvarez vs Evelyn Guijarro Exatlón México.
Equipo rojo por Selectivo Exatlón México.
Salto de longitud en pista lodosa Exatlón México.
Concentración de Mati Álvarez Exatlón México.
Recorrido de Black Panther Exatlón México.
Javi Márquez vs Pato Araujo Exatlón México.
Concentración de Capitán Vulcano Exatlón México.
La Bestia en circuito Exatlón México.
Concentración de Javi Márquez Exatlón México.
Competencia entre rojos y azules Exatlón México.
Antonio Rosique inicia Selectivo Exatlón México.
Koke Guerrero celebrando Exatlón México.
Mati Álvarez vs Heliud Pulido Exatlón México.
Rosique inicia Blindaje Exatlón México.
Heliud Pulido vs Mati Álvarez Exatlón México.
Celebración de Heliud Pulido Exatlón México.
Atletas concentrados Exatlón México.
Heliud Pulido gana Blindaje Exatlón México.
Rosique inicia último Selectivo Exatlón México.
Pato Araujo vs Mati Álvarez Exatlón México.
Velocidad de Javi Márquez Exatlón México.
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Circuito lodoso por Selectivo Exatlón México.
Todos desean el triunfo en el Selectivo Exatlón México.
Koke Guerrero en pista lodosa Exatlón México.
Heliud Pulido en circuito lodoso Exatlón México.
Equipo azul por Selectivo Exatlón México.
Esfuerzo en circuito lodoso por Selectivo Exatlón México.
Rosique en circuito lodoso Exatlón México.
Esfuerzo de Pato Araujo Exatlón México.
David Juárez vs Mati Álvarez Exatlón México.
Mati Álvarez vs Evelyn Guijarro Exatlón México.
Equipo rojo por Selectivo Exatlón México.
Salto de longitud en pista lodosa Exatlón México.
Concentración de Mati Álvarez Exatlón México.
Recorrido de Black Panther Exatlón México.
Javi Márquez vs Pato Araujo Exatlón México.
Concentración de Capitán Vulcano Exatlón México.
La Bestia en circuito Exatlón México.
Concentración de Javi Márquez Exatlón México.
Competencia entre rojos y azules Exatlón México.
Antonio Rosique inicia Selectivo Exatlón México.
Koke Guerrero celebrando Exatlón México.
Mati Álvarez vs Heliud Pulido Exatlón México.
Rosique inicia Blindaje Exatlón México.
Heliud Pulido vs Mati Álvarez Exatlón México.
Celebración de Heliud Pulido Exatlón México.
Atletas concentrados Exatlón México.
Heliud Pulido gana Blindaje Exatlón México.
Rosique inicia último Selectivo Exatlón México.
Pato Araujo vs Mati Álvarez Exatlón México.
Velocidad de Javi Márquez Exatlón México.
Circuito lodoso por Selectivo Exatlón México.
Todos desean el triunfo en el Selectivo Exatlón México.
Koke Guerrero en pista lodosa Exatlón México.
Heliud Pulido en circuito lodoso Exatlón México.
Equipo azul por Selectivo Exatlón México.
Esfuerzo en circuito lodoso por Selectivo Exatlón México.
Rosique en circuito lodoso Exatlón México.
Esfuerzo de Pato Araujo Exatlón México.
David Juárez vs Mati Álvarez Exatlón México.
Mati Álvarez vs Evelyn Guijarro Exatlón México.
Equipo rojo por Selectivo Exatlón México.
Salto de longitud en pista lodosa Exatlón México.
Concentración de Mati Álvarez Exatlón México.
Recorrido de Black Panther Exatlón México.
Javi Márquez vs Pato Araujo Exatlón México.
Concentración de Capitán Vulcano Exatlón México.
La Bestia en circuito Exatlón México.
Concentración de Javi Márquez Exatlón México.
Competencia entre rojos y azules Exatlón México.
Antonio Rosique inicia Selectivo Exatlón México.
Koke Guerrero celebrando Exatlón México.
Mati Álvarez vs Heliud Pulido Exatlón México.
Rosique inicia Blindaje Exatlón México.
Heliud Pulido vs Mati Álvarez Exatlón México.
Celebración de Heliud Pulido Exatlón México.
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Heliud Pulido gana Blindaje Exatlón México.
Rosique inicia último Selectivo Exatlón México.
Pato Araujo vs Mati Álvarez Exatlón México.
Velocidad de Javi Márquez Exatlón México.
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