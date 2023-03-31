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FOTOS | Resumen de Supervivencia Exatlón All Star 31 marzo 2023.

Celestes y escarlatas hicieron su máximo esfuerzo en las playas del Exatlon para conseguir una victoria más en los reñidos duelos de Supervivencia.

Por: Daniel Menes

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