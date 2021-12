Exatlón: Heber responde con polémico comentario a Yusef.

En Exatlón México cada vez se marcan más diferencias entre Heber y Yusef, pero el segundo ha mostrado una mejor actitud a pesar de tener malos días y asegura que “ya se le resbala” todo lo que diga el equipo de Guardianes.

Según sus propios compañeros, el atleta de Conquistadores es muy paciente, que se aguanta aunque le digan cosas. Sin embargo, a veces es imposible evitar estallar.

“El día de hoy, simplemente sí me enojé y no me apena y tampoco siento que estuvo mal, siento que no puedo permitir que me diga cosas”, dijo contundantemente Yusef.

A Yusef “se le resbalan” los comentarios de Heber

El León Libanés aseguró que a pesar de las cosas que dice Heber de él, no puede engancharse con eso y debe seguir adelante en las playas y tierras más demandantes, superando sus comentarios.

“Si me lo tomo personal, el único que pierde soy yo, por que a él ya se le olvidó, no voy a decir que salió algo que no estaba ahí porque lo sentí y me enojé, pero prefiría evitar esas cosas, ya lo sentí, que se me resbale y ya”, insistió Yusef.

En tanto, Heber aseguró que es una estrategia poder distraer a sus compañeros, porque al final es una competencia en la que todo se vale, no obstante este comentario levantó la polémica en redes sociales.

