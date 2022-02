Exatlón: Heliud y Aristeo explotan por las trampas del equipo azul. ¿Tienen razón?

Cada día las rivalidades y emociones crecen en Exatlón: All Star, pues en el capítulo de este miércoles Heliud y Aristeo mostraron su desacuerdo con presuntas trampas que han descubierto en los azules.

“Creemos que los azules se indignaron por una situación que tuvimos en el juego por la medalla”, dijo contundentemente Black Panther.

“Yo creo que hay una gran diferencia, esto es algo que se hace constantemente a los azules y a los rojos... pasando los proyectiles, el asunto aquí es diferenciar entre acercarse y dárselo casi en la mano”, explicó Aristeo.

Los rojos piensan que Koke está liderando esas actitudes

Los rojos piensan que Koke Guerrero está liderando esas actitudes que han provocado diferencias entre ambos y no es algo que vaya a cargo de Javi o Evelyn.

“Cuando eres un niño y estás chico, a veces cuando no vas ganando, de repente ya no quieres jugar. ‘Dame mi pelota, ya no juego contigo’, no sé si sea algo similar o que esté pasando, pero... no quiero decirlo, pero son inmaduros”, dijo contundentemente Aristeo.

“Ya vi que son muy competitivos también y que mientras estemos aquí, pues vamos a ser rivales y simplemente eso, No sé, pues a mí me choca la hipocresía, la gente, la traición así me choca”, aseguró el Hechicero del Aire.

Incluso, hasta el propio Big Papi dio su punto de vista y dijo firmemente: “Yo siento que el equipo rojo sí siente amenazas de este lado”

Pese a lo anterior, Aristeo asegura que sus compañeros azules no están obteniendo victorias, ni están llegando a la Fortaleza, ni ganando los duelos de supervivencia, ni están llevando a cabo las dinámicas adecuadas para ganar en el reality show más demandante.

