Exatlón: Zudikey y Nataly hablan de sus diferencias en vivo.

El Exatlón All Star vio partir el pasado 27 de marzo a Nataly Gutiérrez, una de las atletas más destacadas en la historia del reality show, quien cayó en los duelos de eliminación ante Javier Márquez y Doris del Moral; a su salida rompió el silencio y habló sobre su relación con su compañera Zudikey Rodríguez.

Cabe recordar que días anteriores a su salida, la famosa basquetbolista tuvo algunos roces con la ‘Gacela’ al decir que era una hipócrita, pues consideró que todo el equipo rojo tenía mala actitud. Recientemente ambas rompieron el silencio y aclararon sus diferencia en el programa Venga la Alegría.

“Es cierto, el hecho de que estás perdiendo juego y los ánimos se van para abajo, te enojas muchísimo, pero bueno, Nat no me dejará mentir, estamos en un momento de crisis donde estamos jugándonos la supervivencia y si perdemos el juego, pues uno de nosotros se va a la eliminación, entonces, yo creo que era más ese temor, es miedo, ese enojo y podemos decir muchas cosas, pero ya cuando ha pasado todo ese suceso créeme que baja mucho ese ánimo”, declaró Zudikey.

“Ya estamos totalmente bien, no como los mejores amigos todos, porque en el grupo de los rojos cada quien eligió a lo mejor con quien más se sienta cómodo (…), pero nos llevamos bien, el hecho de estar siempre en la misma casa, siempre algunos conflictos pueden pasar, pero eso no tiene nada que ver con el juego, con que nos llevemos bien y con que nos respetemos, sobre todo, siempre hubo un respeto entre Nat y yo, entre todos los compañeros. Creo que es muy válido que cuando estás perdiendo y no te salen las cosas bien, pues te molestas, te enojas y en ese momento todos estábamos calientitos”, añadió.

Por su parte, Nataly señaló que nunca se faltaron al respeto y todo fue parte del juego, principalmente por la frustración de perder 7-1.

“Ese juego por la supervivencia fue muy estresante, todo el equipo tenía mala actitud, la convivencia con el equipo sí se fue deteriorando, había mucha división, siempre hubo dos grupos. Con Zudikey no tengo nada personal, en la quinta temporada llevamos una buena relación, pero al empezar All Star nos distanciamos, nunca le he hecho nada y no fue la misma”, declaró Nat.

“El haber dicho eso fue parte del juego, del estrés y la frustración que tenía. Le comenté a Heliud que se siente tan mala vibra que no puedo competir y que ella dijera que la mala vibra soy yo, me encendió, porque no era la única con mala actitud”, finalizó.