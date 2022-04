Exatlón: Este fue el preocupante mensaje de Heliud tras su caída.

Luego de su caída en las tierras y playas de Exatlón: All Star, Heliud Pulido abrió su corazón en la fortaleza y se dijo preocupado por su estado de salud rumbo a la Gran Final.

¡El Extremodrama en el que Heliud terminó victorioso!

Recuérdese que la Gran Final de la competencia ya se asoma en el horizonte, pues tendrá lugar el próximo domingo 1 de mayo por nuestra señal de Azteca UNO.

“Esperemos que amanezca mejor. Me inyectaron, pero mañana me preocupa cómo voy a amanecer, tengo que estirar, ponerme hielo y esperemos que mañana amanezca mejor”, dijo el veracruzano a las cámaras de Exatlón.

Heliud Pulido continúa en Exatlón: All Star

Luego de descansar en la fortaleza, Heliud Pulido amaneció con mejor estado de ánimo y con muchas ganas de levantar el trofeo de Exatlón. Aunque sintió leves dolores en el cuerpo, el atleta mexicano se mostró feliz porque su lesión no pasó a mayores.

“Es un nuevo día, creí que iba a amanecer muchísimo peor, pensé que me iba a doler el cuerpo. Sí tengo dolor, pero solo me duele la barbilla, la cabeza y la espalda baja”, comentó.

Heliud Pulido también sabe que tiene una gran ventaja ante sus rivales, pues es el primer atleta que obtiene el blindaje rumbo a la última semana de nuestro reality show.

“Ahora que me gané el primer blindaje se puede decir que por algo pasan las cosas. Dios es bastante certero en sus decisiones: me da el primer blindaje, me pasa este accidente y me da chance de descansar. A pesar de todas las adversidades, Heliud Pulido va a salir con todo, Black Panther tiene muchas ganas de levantar el trofeo”, dijo el piragüista olímpico mexicano.

No te pierdas las últimas semanas de Exatlón: All Star, pues muy pronto conoceremos al campeón o campeona que alzará la copa en esta edición. La Gran Final en vivo es el próximo domingo 1 de mayo por nuestra señal de Azteca UNO.

