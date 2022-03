Exatlón: Heliud y Pato protagonizan pelea. (VIDEO)

No te puedes perder el próximo Domingo de Eliminación en Exatlón: All Star, ya que los ánimos se encenderán entre Pato Araujo y Heliud Pulido.

Heliud Pulido

Te puede interesar: Este es el mensaje de Pamela Verdirame que entristeció a los fans de Exatlón.

En lo que parece ser la ruptura del equipo rojo, Capitán le recriminará a Black Panther que esté del lado de Mati y su amistad con Evelyn; sin embargo el piragüista no ocultó su molestia y le respondió con molestia.

“Tenemos una actitud de mi...”, dijo Heliud, mientras que Pato le pidió “no pongas la actitud de frente”. Pulido fue más allá y le dejó claro que “si no tuvieras esa actitud, no te diría nada”.

Avance Exatlón, capítulo 38. | Mati enfrenta a su equipo. | Exatlón All Star

“Yo tengo buena actitud y ganas de ganar”, añadió Pato que ha dejado claro que no le importa lo que ocurra en el equipo azul, caso contrario a Pulido y Mati que tienen amigos del otro lado.

Pato y Heliud, una rivalidad añeja

Esta no es la primera vez que Heliud y Pato tienen una rivalidad, ya que durante la cuarta temporada tuvieron una diferencia cuando Pulido no fue a un duelo de eliminación, ya que tenía una molestia en la rodilla, lugar que ocupó Pato con una gran molestia pues argumentó que no le tocaba ese lugar.

Ahora, con los malos resultados cosechados en pruebas importantes, ambos han sacado a relucir su carácter e inconformidad con las decisiones que han tomado dentro del equipo rojo.

¿A qué hora, cuándo y donde ver Exatlón: All Star?

De lunes a jueves puedes disfrutar de Exatlón a las 7:30 p.m. Los domingos de eliminación son a las 8 de la noche, todo por la señal de Azteca UNO y las plataformas digitales.

También te puede interesar: Exatlón: Heliud responde a los azules tras ser acusado de ayudar a Ana.