Exatlón: Heliud Pulido y Pame Verdirame vivieron el huracán ‘Grace’ en Veracruz.

Heliud Pulido y Pamela Verdirame se comunicaron a nuestro foro de Venga la Alegría para contar su experiencia con el huracán ‘Grace’.

Los queridos exparticipantes de Exatlón: Titanes vs Héroes se quedaron incomunicados desde las tierras de Tuxpan, Veracruz, donde golpeó el mencionado ciclón tropical.

“Gracias a Dios todo bien, sí estuvo bastante fuerte, llegamos a Tuxpan el viernes como a las 5:00 de la tarde y todo bien. Como a eso de las 9:00 de la noche comenzó a llover y el viento. Tenemos un árbol de lichis que se empezó a mover bastante, se empezaron a romper las ramas y atrás en el terreno se cayó un árbol…”, expresó el piragüista olímpico mexicano.

Fue el pasado fin de semana, cuando Heliud Pulido tomó su cuenta de Instagram para grabar los daños que dejó el huracán ‘Grace’ en Veracruz.

Y aunque familiares, amigos y fanáticos del atleta se llevaron un gran susto, Heliud Pulido confirmó en Venga la Alegría su buen estado de salud.

“Gracias a Dios, la familia está súper bien, los amigos también súper bien, estuvimos preguntando a mis amigos, conocidos y a la familia. Solo fueron daños materiales”, subrayó.

“Toda nuestra familia, amigos de Exatlón, compañeros y amigos de la Ciudad de México nos mandaron mensajes de que cómo estábamos. No podíamos contestar porque no teníamos señal, andaban preocupados, pero gracias a Dios todo bien”, continúo el veracruzano en exclusiva para VLA.

Pamela Verdirame agradece el apoyo de sus fanáticos

Pamela Verdirame, quien pasó algunos días con Heliud Pulido en Veracruz, también contó cómo vivió el paso del huracán ‘Grace’ en nuestro país.

La regiomontana confirmó su buen estado de salud y aseguró que el incidente no le provocó ningún daño.

“Estuvo bastante fuerte, casi todo fue en la madrugada, gracias a Dios no duró tanto, fue solamente un rato. El sábado no estuvo casi lloviendo, pero obviamente no pudimos dormir, se fue la luz, todos con miedo, estábamos todos bien preocupados”, expresó la exintegrante de Titanes.

“No teníamos señal de teléfono, mi familia estaba súper preocupada porque no podíamos comunicarnos con nadie”, contó Pamela Verdirame, quien afortunadamente se comunicó con su familia cuando recuperó la señal en su teléfono.

Recordemos que, Pame y Heliud Pulido participaron en la cuarta temporada de Exatlón: Titanes vs Héroes, donde sellaron su noviazgo ante sus compañeros atletas y millones de televidentes en casa.

Los mexicanos mantienen una sólida relación sentimental, misma que presumen con múltiples fotos en sus plataformas digitales.

