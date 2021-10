Exatlón: ¿Cómo reaccionó Jahir con las palabras de Macky?

Los ánimos entre Jahir y Macky en Exatlón están más encendidos que nunca, especialmente después de la eliminación de Osirys.

Y es que cuando el Faraón de Neza dejó la competencia, Jahir le pidió que “no vayas a vender mi camiseta cuando salgas”, lo cual arrancó las carcajadas entre los presentes; sin embargo Macky lo tomó de mala manera.

Previo a la Batalla por la Fortaleza, La Amazona expresó su malestar con Teniente Tiburón: “Llega Jahir y le dice ‘bien Chacorta, no vayas a vender mi camiseta cuando salgas’. Pues no, no la va a vender, porque ya no lo ve como fan y estuvo a punto de que fuera otra la historia”.

La reacción de Jahir tras la salida de Osirys

Jahir mantuvo un semblante serio mientras escuchaba las palabras de su rival; no obstante previo a la ceremonia, en el campamento rojo, dejó claro que en ningún momento se sintió en riesgo de abandonar la aventura.





De la misma manera, el clavadista olímpico consideró que hubiera preferido en la pugna máxima a Ramiro, quien a su juicio no es tan veloz como Chacorta.

“Hubiera preferido a Ramiro porque Chacorta es más rápido y sabía que todo sería más exigente”, dijo Jahir al momento de escuchar a sus compañeros destacar que Conquistadores agotaron una de sus medallas grupales.

