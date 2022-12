Exatlón: Así fue el romance entre Keno y Valery que no se consumó.

Cuatro leyendas regresaron a las tierras y playas más demandantes de la televisión: Exatlón México. Valery Carranza, Tanya Núñez, Ramiro Garza y Keno Martell volvieron a República Dominicana en busca de su pase a la edición All Star en 2023.

Aspirantes Azules siguen la batalla por Pase a Exatlón All Star 2023.

Y es que solo dos podrán estar en la nueva temporada del reality deportivo de Azteca UNO. La primera en conseguirlo fue Valery tras vencer en tres pruebas consecutivas a Tanya Rabbit. El segundo duelo que es protagonizado entre hombres fue ganado por Keno.

Sin embargo, lo que ha llamado la atención es que los internautas revivieron el shippeo que existió entre Valery y Keno en la cuarta temporada. En aquella oportunidad, la jugadora de tocho bandera reconoció que le gustaba su compañero.

“Se me hace un buen chavo, hay confianza. Por las cosas que tenemos en común, tenemos muy buena relación. Me siento segura, porque hay alguien que te entiende. En estos días lo he estado disfrutando más. Sí me gusta”, dijo hace dos años “Melena azul”.

Cabe mencionar que posterior a ese momento, no se pudo consumar el romance y todo terminó en un simple intento. En la actualidad, Keno sostiene una relación con Regina Peredo, mientras que Valery está soltera y enfocada en su carrera y actualmente en su preparación para All Star.