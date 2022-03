Exatlón: Koke sufre terrible golpe que lo hace sangrar. ¿Se va de la competencia?

Koke Guerrero sorprendió en Exatlón: All Star porque sufrió un golpe que llegó al punto de la sangre y eso pone en duda su estancia en las playas y tierras más demandantes en República Dominicana.

De acuerdo con el avance del capítulo de este martes, el querido Hechicero del Aire tendrá un aparatoso accidente en los exigentes circuitos del emocionante capítulo 30, mismo que lo llevará a un replanteamiento de su estancia.

En una de las imágenes del adelanto del episodio de esta noche, se puede apreciar a Kike Guerrero muy agitado por el esfuerzo físico, con sangre en la frente escurriendo por su rostro. Ante este hecho, todos los atletas quedan impactados.

Incluso, se mira a Aristeo Cázares decir que lo más probable es que su compañero azul necesite de varias puntadas por la terrible herida en su cabeza.

Este accidente pondría en juego la estancia de nuestro querido Hechicero del Aire en Exatlón: All Star, pero será en este capítulo donde se definirá su futuro en la competencia.

Los azules coinciden en la necesidad de una mujer

Los azules encabezados por Big Papi, coinciden que necesitan el regreso de una mujer porque Doris Power y Evelyn Guijarro están muy agotadas al tener que competir tantas veces contra las atletas rojas.

David Juárez La Bestia presume que ya lograron el poder revivir a alguien en la competencia, así que ahora van por mucho más para que un celeste pueda ser el gran campeón de Exatlón: All Star. No te pierdas Exatlón: All Star en punto de las 7:30 de la noche por Azteca UNO.

