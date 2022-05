Exatlón: Koke hace inesperada confesión que dejó a todos en shock.

Hace una semana llegó a su fin el Exatlón: All Star, la temporada más exitosa del reality show de Azteca UNO en el que Koke Guerrero se convirtió en el campeón absoluto tras vencer a Heliud Pulido en una férrea competencia que nos mantuvo al borde del infarto.

“KOKE” GUERRERO

El ‘Hechicero del aire’ pasó de ser un simple espectador a convertirse en bicampeón del Exatlón al alzarse con el triunfo en las ediciones All Star y Guardianes vs. Conquistadores; sin embargo, todo su poderío y garra vino de la inspiración de un atleta en particular. ¿Sabes de quién se trata?

El actual monarca del Exatlón jamás imaginó enfrentarse a su ídolo que veía por televisión, pero eso le sirvió de motivación para pedir entrar al reality deportivo más demandante de la historia.

En entrevista para El Debate, Koke Guerrero reveló que tuvo que prepararse durante un año para poder entrar al Exatlón México, pero además del desgaste físico, el mental también estuvo presente ya que sus amigos constantemente le preguntaban si entraría o no al programa.

El atleta mencionó que muchos de sus amigos se desilusionaron al no ver respuesta positiva para entrar al Exatlón, incluso aseguró que algunos no creían en él ni en que pudiera entrar al reality, pero jamás se desesperó y continuó preparándose.

El atleta que inspiró al ‘Hechicero del aire’

Koke Guerrero reveló que lo motivaba mucho ver competir a ‘Black Panther’, porque era un campeón dominante. El exintegrante del equipo azul también señaló que aunque él se sentía con aptitudes para entrar, no dependía de él, pero afortunadamente logró competir.

Por último, Guerrero señaló que en sus dos finales, pero sobre todo en la del All Star, sabía que de cometer un error habría severas consecuencias, pues tenía que ser perfecto para vencer a Mati Álvarez y Heliud Pulido, quienes fueron unos dignos contendientes.

El campeón del All Star también reveló lo difícil que fue estar lejos de su familia cuando entró al Guardianes vs. Conquistadores y el hecho de no haber podido festejar el título con sus seres queridos porque al otro día ya estaba en competencia otra vez.