Exatlón: Este fue el mensaje de Koke que fue un duro golpe para los fans.

Exatlón: All Star llegó a su antepenúltima semana de competencia luego de dos meses de polémicas y mucha adrenalina. Hasta ahora el único que tiene su lugar asegurado es Heliud Pulido, quien logró vencer a Mati Álvarez y así obtuvo su blindaje; sin embargo, Koke Guerrero sorprendió recientemente a sus compañeros al revelar que hay un integrante del equipo rojo al que no se quiere enfrentar.

“KOKE” GUERRERO

Koke Guerrero es uno de los consentidos de la gente, pero todo parece indicar que tiene miedo de enfrentar a un atleta del equipo rojo gracias a su potencial, fortaleza física y mental. Se trata de Mati Álvarez, alias ‘Terminator’ o ‘Golden Champion’, quien tal parece que le infundió miedo al ‘Hechicero del Aire’, quien declaró: “Me da miedo... que me llegue a tocar eliminación con Mati”, ya que la atleta mexicana es una de las favoritas a llevarse el título.

La estrategia de cada concursante será un factor determinante para todos los que deseen instalarse en la Gran Final, por ello, el integrante del equipo azul se encuentra analizando todas sus posibilidades, aunque no se siente del todo comodo conviviendo con el equipo rival en la Fortaleza, dará lo mejor de sí.

“Me conflictúa un poco vivir con el rival, van a ver nuestras costumbres, nuestros modos de entrenar y esas cosas, pero al final, no puedo estar no entrenando, porque no quiero que me vean, yo voy a hacer lo mismo que hacía cuando los azules veníamos a la Fortaleza”, dijo el ‘Hechicero del Aire’.

Te puede interesar: Exatlón: Este fue el mensaje de Koke a Mati que pocos vieron en TV.

Pero algo que llamó la atención es que Koke Guerrero se siente un poco solo, pues empezó a notar que el equipo rojo apoya al azul, pero realmente se ha sentido solo cuando existen duelos individuales entre los competidores del equipo azul.

“Empecé a notar que el equipo rojo apoya al azul, no necesito realmente a los rojos, nadie de los rojos me apoya a mí, pero lo que sí he sentido feo es cuando hay duelos individuales entre azules, realmente ahí sí me siento super aislado, me siento super solo. No quiero estar pensando cosas ni verme psicópata, a veces siento como si conspirara en contra mía el equipo o simplemente entre los dos equipos porque ya están unidos, ya es el equipo morado, no es como que ahorita vaya a poner la bandera blanca y deciryo también quiero jugar su juego, no”, dijo Koke.