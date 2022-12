Exatlón: Esta leyenda revela que recibió invitación para el All Star.

El Exatlón México cada vez se pone más emocionante, sobre todo después de que Yann Lobito saliera eliminado de la competencia más colosal de la historia y dejara inconclusa su historia de amor con Roberta del equipo azul.

Famosos y Contendientes se enfrentan por la Navidad del Exatlón.

La presente temporada sigue su curso y todavía falta mucho para conocer al gran ganador; sin embargo, en redes sociales se ha desatado un gran debate sobre quiénes son los atletas que deberán estar en la segunda temporada de la edición All Star.

¿Qué leyenda ya recibió su invitación para el Exatlón All Star?

Una de las atletas más ganadoras en la historia del reality deportivo es Mati Álvarez, de ahí que en mayo pasado haya sido condecorada como la mejor atleta del programa en todo el mundo, un reconocimiento para nada menor.

‘Terminator’ se convirtió en la rival a vencer durante la pasada edición del All Star, ya que a lo largo de la competencia demostró su fortaleza física y mental para superar los diferentes circuitos, en los que dio cuenta de hombres y mujeres por igual y sin distinción de color, pues venció a rojos y azules.

La deportista reveló en su cuenta de Twitter que ya recibió la invitación para el All Star, pero todavía no sabe si aceptará o no volver a las playas de República Dominicana a pesar del gran cariño que le tiene al reality deportivo.

“Con todo respeto, no saben si voy a ir o no al All Star. La invitación la tengo, pero yaaaaaa. Dejemos de hablar de ese tema. Solo quería aclarar ciertas cosas, pero no significa que iré, ¿ok?”, escribió la atleta roja.

¿Por qué Mati Álvarez se molestó con los internautas?

La atleta roja se dijo molesta por la ola de reacciones en su contra, pues algunos internautas se le fueron encima y aseguraron que ya no debería volver al Exatlón México y que debería dejar que otros atletas vivan esta aventura.

“Realmente quisiera saber ¿por qué dicen que no debería de estar en un All Star? Me interesa saber su opinión. Si todos los requisitos los tengo, les recuerdo que llevo las mismas temporadas que muchos”, añadió.

Realmente quisiera saber porque dicen que no debería de estar en un all star ? 🤷🏼‍♀️ me interesa saber su opinión. Si todos los requisitos los tengo , les recuerdo que llevo las mismas temporadas que muchos. Solo porque lo he ganado 2 veces ? — Mati Alvarez (@matialvarezs) December 21, 2022