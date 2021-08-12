MACKY GONZÁLEZ
Conquistadores | Exatlón
Edad: 32 años.
Fecha de Nacimiento: 1 de julio de 1989.
- Ciudad de México.
Disciplina: Atletismo.
- Finalista de la primera temporada.
Fue eliminada de Exatlón en la semana 23.
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Edad: 32 años.
Fecha de Nacimiento: 1 de julio de 1989.
- Ciudad de México.
Disciplina: Atletismo.
Fue eliminada de Exatlón en la semana 23.
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