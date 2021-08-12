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Exatlón México 2024
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MACKY GONZÁLEZ

Conquistadores | Exatlón

EXATLÓN MACKY GRIS

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Edad: 32 años.

Fecha de Nacimiento: 1 de julio de 1989.

- Ciudad de México.

Disciplina: Atletismo.

  • Finalista de la primera temporada.

Fue eliminada de Exatlón en la semana 23.

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