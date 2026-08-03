En qué parte de la casa debes colocar un recipiente con sal para atraer la abundancia en agosto

Según el Feng Shui, el mejor lugar para colocar un recipiente con sal con la intención de atraer la abundancia durante agosto es el sector sureste de la casa, ya que esta área está vinculada con la riqueza y el crecimiento, de acuerdo con el mapa Bagua. Algunos consultores también aconsejan ubicarlo cerca de la entrada principal o en un espacio de trabajo (siempre que permanezca limpio, ordenado y libre de obstáculos para favorecer la circulación del Chi o energía vital).

Para quienes siguen esta filosofía china, la sal actúa como un símbolo de purificación y renovación energética, complementando un entorno organizado y armonioso. Esta es la manera adecuada de intencionar con su uso dentro del hogar.

¿Por qué el sector sureste es el lugar ideal para colocar un recipiente con sal según el Feng Shui?

La maestra de Feng Shui Lillian Too, autora de The Complete Illustrated Guide to Feng Shui, explica que el sector sureste representa el área de la riqueza y la abundancia dentro del mapa Bagua. Según la especialista, mantener este espacio limpio, iluminado y bien cuidado ayuda a reforzar el simbolismo relacionado con el crecimiento y la prosperidad.

Por su parte, la consultora Rodika Tchi señala en sus publicaciones que la sal ha sido utilizada tradicionalmente en diversas culturas como un elemento asociado con la limpieza y la renovación de los espacios. Aunque aclara que la filosofía busca principalmente crear ambientes equilibrados, considera que este mineral puede emplearse como parte de rituales simbólicos para acompañar procesos de cambio o el inicio de un nuevo ciclo, como el mes de agosto.

Si deseas incorporar un recipiente con sal en tu hogar, estas son las recomendaciones de los expertos:



Colocarlo en el sector sureste de la vivienda, identificado con el mapa Bagua.

Utilizar un recipiente de vidrio, cerámica o barro, materiales naturales muy valorados por el feng shui.

Mantener la sal seca y reemplazarla si absorbe demasiada humedad.

Situarlo sobre una superficie limpia y estable, evitando el contacto directo con el suelo.

No ubicarlo en lugares desordenados o donde pase desapercibido.

Lillian Too también destaca que el símbolo pierde parte de su significado cuando se encuentra rodeado de objetos rotos, polvo o acumulación innecesaria de elementos.

¿Qué otros consejos ofrecen los expertos en Feng Shui para favorecer la prosperidad durante agosto 2026?

Además del uso simbólico de la sal, los especialistas coinciden en que la abundancia, dentro del Feng Shui, está relacionada con la armonía general del hogar y no únicamente con un objeto decorativo. La consultora certificada Karen Rauch Carter, autora de Move Your Stuff, Change Your Life, sostiene que ordenar los espacios permite eliminar distracciones visuales y crear un entorno que favorezca la claridad mental y la organización personal.

Desde su enfoque, los símbolos adquieren mayor fuerza cuando forman parte de una vivienda funcional y equilibrada. En la misma línea, Rodika Tchi recomienda aprovechar el comienzo de un nuevo mes para realizar una limpieza profunda, abrir las ventanas y permitir la entrada de luz natural.

Según la especialista, estas acciones representan una forma de renovar la energía del hogar y preparar el espacio para nuevas oportunidades. Estas son las recomendaciones habituales de los expertos:



Mantener despejada la entrada principal de la casa.

Reparar objetos rotos o con desperfectos.

Incorporar plantas saludables en las áreas comunes.

Evitar la acumulación de papeles, cajas u objetos sin uso.

Renovar periódicamente la decoración para mantener una sensación de frescura y equilibrio.

El recipiente con sal es un recurso simbólico que busca reforzar la intención de prosperidad. Pero el verdadero objetivo de esta práctica es promover un hogar ordenado, limpio y armonioso, donde la energía pueda circular de manera equilibrada.