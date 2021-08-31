Exatlón: ¿Quién es el novio de Macky González, líder de Contendientes?

Macky González continúa dando de qué hablar en la temporada de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores, ya que se ha mostrado como una de las participantes más fuertes de esta exigente edición.

Recordemos que, la atleta, regresó por la revancha, ya que se convirtió en la única finalista de la rama femenil en la primera temporada de nuestro reality show.

En lo que va de su participación en el equipo de Conquistadores, la poblana se ha plantado como una de las mujeres más competentes en las tierras de República Dominicana.

La estrella de Exatlón no está sola, ya que cuenta con el apoyo e inspiración de su apuesto novio, quien responde al nombre de Manuel Anaya.

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¿Quién es Manuel Anaya, hombre que enamoró perdidamente a Macky González?

Manuel Anaya es Licenciado en Logística Internacional y trabajara en Cronologistics, según una leyenda en su biografía de Instagram.

El caballero practica triatlón, actividad que implica las disciplinas deportivas natación, ciclismo y la carrera a pie.

Cuenta con 18 mil seguidores en Instagram, donde constantemente inspira a sus admiradores a hacer ejercicio y a viajar por recónditas partes del mundo.

Aún no se sabe cómo inició su relación sentimental con Macky, pero seguramente los unió su inmensa pasión por el deporte.

Aunque apenas llevan 6 meses de noviazgo, Manuel no duda en expresar su amor ante una de las máximas leyendas de Exatlón.

Fue el pasado 22 de agosto, cuando el joven atleta dedicó un tierno mensaje a la integrante de Conquistadores.

“Seis meses contigo hermosa… al final todo ha valido la pena. Te amo, bonita”, escribió el joven debajo de una foto, misma que fue tomada en en el famoso Callejón del Beso en Guanajuato.

Manuel y Macky tienen múltiples fotos juntos en Instagram, red social donde gritan su amor a los cuatro vientos ante millones de usuarios de las redes sociales.

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