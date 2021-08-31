Exatlón: Conquistadores se llevan los memes tras ganar la Fortaleza.

La tercera semana en Exatlón México ha comenzado con grandes emociones y sorpresas que nadie se esperaba, pues la suerte lleva varios días del lado de los Conquistadores.

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El conjunto de los azules se encuentra viviendo un gran momento y no lo piensan desperdiciar, luego de que lograron mantenerse todos juntos por segunda semana consecutiva.

Ruta de los campeones

Aprovechando el gran momento que viven, las mujeres de los Conquistadores lograron imponerse con cierta facilidad en el duelo por equipos en la Ruta de los Campeones, con lo que todas lograron sumar su primera insignia.

El objetivo más importante

A lo largo de estas semanas de competencia en las playas de Exatlón México, los Conquistadores lo han ganado todo, menos la Fortaleza, por lo que ahora aprovecharon el gran momento que viven y la complicada situación que pasan los Guardianes para imponerse de forma contundente y tener un mejor descanso y grandes comodidades.

Recordemos que es la primera ocasión que los Conquistadores tendrán la oportunidad de tener un gran lugar para descansar, mientras sus rivales serán acreedores a un juego extra, mismo que les va a quitar tiempo de descanso y les va a sumar un desgaste mayor.

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La reacción en las redes sociales

Los millones de fans del mejor reality de la televisión mexicana no dejaron pasar el momento para mostrar su apoyo con los mejores memes por medio de las redes sociales. A continuación te dejamos nuestros preferidos.

por fin veremos a los azulitos en la fortaleza, ya les hacía falta a mis nenes y nenas #CampeonatoExatlón pic.twitter.com/vAx6F0Lca8 — manu ♡'s ramiro (@powerfuljair) August 31, 2021

Hoy duermo tranquila sabiendo que mis azules van a dormir en fortaleza 😌💙



#CampeonatoExatlon pic.twitter.com/qLr6YSJKyG — 𝔸𝕟𝕕𝕪 ♛ⓅⒶⒷⓁⓄ♛ (@Baguettes_Lover) August 31, 2021