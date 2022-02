Exatlón: Marysol y Macky estarán presentes en Show Colosal.

Marysol Cortés y Macky González serán las invitadas al Show Colosal de Chicken Muñoz este miércoles 8 de febrero en punto de las 3:30 pm. Ambas contarán su breve experiencia en Exatlón: All Star.

Las flamantes invitadas del programa que se transmite vía TikTok, hablarán de su salida de las playas y tierras más demandantes que ocurrió hace poco, pero en diferentes circunstancias.

Recordemos que La Amazona salió de la nueva versión de nuestro reality show por cuestiones de salud, por lo que seguramente dirá más de lo que comentó en Exatlón: All Star en aquella ocasión.

“Los médicos me dijeron: ‘Fue muy irresponsable de tu parte que regresaras a Exatlón a competir’. Evidentemente ya lloré, ha sido muy duro aceptar esta situación, pero creo que por primera vez tengo que pensar en mi salud primero. Lo que tengo ahorita, son esos sentimientos encontrados, pues claro que quería quedarme acá...Me tengo que regresar, pero gracias a Dios, llegan nuevas energías que empatan totalmente con el equipo. Me voy súper contenta, estoy muy tranquila de lo que van a hacer...”, expresó Macky González.

MARYSOL CORTÉS

Te puede interesar: Novia de Ernesto Cázares sale en su defensa tras críticas de fans en Exatlón.

Sol deja su lugar a Ernesto Cázares

Por su parte, Sol seguramente dará más detalles respecto a su decisión de deja su lugar a Ernesto Cázares en Exatlón: All Star, ya que su abuelita falleció y ella prefirió abandonar el reality show para estar con su familia en estos duros momentos.

“Rosique antes de que continúes, quiero pedirte un favor especial. Me acabo de enterar que mi abuela materna falleció. De repente no entiendes la vida, de repente no sabes por qué pasan las cosas, pero creo que la vida te golpea un poco para enseñarte para poder aprender… Mi petición el día de hoy es, que por favor me dejes tomar el lugar de Ernesto, porque necesito ver a mi familia, necesito estar con ellos…", dijo la atleta azul el domingo pasado.

También podría interesarte: ¿Qué pasó? Ernesto Cázares lanza preocupante mensaje que enciende las alarmas.