Exatlón: ¿Qué dijo Mati tras quedarse sin medallas? (VIDEO)

La Gran Final de Exatlón: All Star se llevará a cabo el próximo 1 de mayo a través de nuestra señal de Azteca UNO, donde solo un atleta se coronará como campeón o campeona de la edición más exigente en la historia.

Heliud Pulido blindó su pase a la final de Exatlón. ¿Cómo lo hizo?

Los ánimos ya comienzan a encenderse en las tierras de República Dominicana, pues ayer se llevó a cabo el primer blindaje de la temporada, cuyo ganador fue Heliud Pulido y ganó su pase automático a la última semana de Exatlón.

Black Panther se enfrentó a un tenaz duelo contra Mati Álvarez, quien utilizó todas sus medallas para intentar acercarse a la esperada última semana de nuestro reality show.

Tras quedarse sin medallas, algunos fans consideran que Golden Champion podría ser afectada para convertirse en una de las finalistas rumbo al último día de competencia.

Así reaccionó Mati tras perder sus medallas

En el avance de Exatlón: All Star de esta misma noche se puede ver a Mati Álvarez reaccionando a quedarse sin medallas en uno de los momentos claves de la contienda.

“Ya no tengo medallas, pero no importa”, declara la también conocida como Terminator rumbo a la Gran Final de la temporada All Star.

Luego de que la atleta poblana perdió todas sus “vidas extra” se ha generado todo un debate entre los usuarios de las redes sociales, pues aseguran que Evelyn Guijarro incitó a su amiga Mati a gastar todas sus medallas como parte de una estrategia para llegar a la Gran Final.

