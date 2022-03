Exatlón: Mati encara a los rojos: “Ya estoy harta”.

Si hay una atleta que ha demostrado su calidad y talento durante tres temporadas de Exatlón, es Mati Álvarez. La deportista originaria de Puebla se proclamó campeona en la tercera y cuarta temporada, además en la presente edición All Star se perfila como una de las favoritas para estar en la final.

Mati Álvarez.

Te puede interesar: Exatlón: Este fue el mensaje de Mati Álvarez que preocupó a sus fans.

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas para la querida Terminator, ya que en los recientes días se ha visto distante de sus compañeros, quienes han criticado su amistad con Evelyn, por lo que los enfrentó cara a cara, así se puede ver en el adelanto del próximo domingo.

En el video que rápidamente dio de qué hablar entre los fans de nuestro reality deportivo, se ve a Golden Champion molesta con sus compañeros, especialmente con Zudikey, Pato y Aristeo, quienes han puesto en tela de juicio su compromiso con los rojos para beneficiar a Sniper.

Avance Exatlón, capítulo 38. | Mati enfrenta a su equipo. | Exatlón All Star

Junto a Nataly, quien se ha convertido en su cómplice, Mati dejó claro que “ya estoy harta de que piensen que me dejo ganar por Evelyn, si piensan eso díganmelo”.





“Lo he escuchado”, añadió Mati mientras que Aristeo le comentó que “yo nunca he dicho que te has dejado perder”. Zudi reconoció que entiende la actitud de Mati porque ella tuvo a su hermana en el equipo azul en la cuarta temporada.

Para las cámaras de Exatlón, Mati fue contundente: “Si dijeron algo ahí está grabado y México lo verá".

Lejos de apagar la polémica, Pato la encendió más: “Te escoge porque es su estrategia, lo hace porque lo sabe”.

¿Cuándo ver este conflicto en Exatlón: All Star?

No te pierdas el desenlace de esta acalorada discusión este domingo 20 de marzo a las 8:00 p.m. a través de la señal de Azteca UNO y nuestras plataformas digitales.

También te puede interesar: VIDEO: Mati y Heliud protagonizan polémica en Exatlón.