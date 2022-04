Exatlón: Este es el mensaje de Pame a Heliud previo a la Final.

Exatlón: All Star está más interesante que nunca y la gran final se encuentra a la vuelta de la esquina, pues solo quedan los mejores de la competencia y cada uno tiene su propia estrategia para poder alzarse con la victoria el próximo domingo 1 de mayo.

Heliud Pulido

Las cosas cambian de ahora en adelante, ya que cada día habrá un eliminado (de miércoles a viernes), por lo que un error podría costarle bastante caro a cualquiera de los atletas y dejarlos fuera de la gran final del Exatlón: All Star.

Fans y famosos poco a poco van eligiendo a sus favoritos para llevarse esta temporada del Exatlón México, sin duda alguna, los favoritos dentro del gusto de la gente son Mati Álvarez, Koke Guerrero, La Bestia y Heliud Pulido. Recordemos que el reallity show ha cambiado de días, pues la semana final será transmitida únicamente miércoles, jueves

y viernes, mientras que el domingo será completamente en vivo por la señal de Azteca UNO en punto de las 21 horas.

Pame envía mensaje a Heliud rumbo a la final

En ese tenor, Pamela Verdirame, exjugadora profesional de Rayadas de Monterrey y novia de Heliud Pulido, le envió un mensaje de apoyo a Black Panther, quien se convirtió en el primer atleta de la competencia en asegurar su lugar en la última semana de competencia luego de obtener su blindaje al vencer a Mati Álvarez.

Verdirame realizó una dinámica de preguntas y respuestas con sus fans, una usuaria preguntó si veía a Heliud campeón del All Star, a lo que ella respondió que sí: “Espero seas vidente. Se lo merece, sé lo que le ha costado y lo que ha luchado por esto. Admiro su determinación con la que hace las cosas y como siempre entrega su corazón. La mentalidad y su fortaleza son descomunales. Confío en que si es para él será, de lo que estoy segura es que él se entregará al máximo y eso me hace confiar”.

Foto: Instagram/@pameverdirame

Pero eso no fue todo, pues cuando le preguntaron qué pensaba de que pronto verá a Heliud, Pamela dijo que todavía no se la cree y que está feliz.

“Aun no me la creo. Soy la más feliz del mundo. No se imaginan lo difícil que es estar lejos de la persona que amas, no poder saber cómo está, no poder platicarle de ti, no poder abrazarlo cuando sabes y sientes que lo necesitas. El abrazo más anhelado se aproxima y yo estoy soñada. La unión de nuestros corazones fue lo que me mantuvo fuerte estos meses”, finalizó.