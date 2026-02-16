Exatlón México | Mejores Momentos |¡Karol se roba el show! Mati la felicita y los Rojos celebran tras la reciente victoria
La salida de Natali dejó el juego al rojo vivo, pero lo que más sorprendió fue la decisión del Equipo Azul, de no usar su ventaja.
Tras la eliminación en Exatlón México, Mati reconoció el gran actuar de Karol y todo El Equipo Rojo la felicitó por su victoria. No obstante. Mono se mostró sorprendido de que los Azules no usaran su ventaja para proteger a uno de los suyos, aunque aceptó que pudo ser la decisión correcta.